Il avait été mis en place lors du confinement.

Alors que le confinement de la Belgique était déclaré en mars, de nombreuses associations donnaient de la voix pour faire part de leurs inquiétudes quant à une possible augmentation inquiétante des faits de violence intrafamiliale. Des craintes qui se sont malheureusement confirmées, la ligne Ecoute Violences Conjugales ayant constaté une hausse de 20 à 30% des demandes d’aide téléphonique.

Conscient de ces risques, le CPAS de La Louvière avait noué, dès le mois de mars, un partenariat avec l’asbl Vie Féminine et la province de Hainaut. Objectifs, renforcer les dispositifs existants et mettre davantage de logements libres à disposition de femmes en danger. Déconfinement oblige, ces structures ne sont malheureusement plus d’actualité. "Dès la mi-mai, le principal dispositif permettant l’accueil de femmes et de familles s’est progressivement éteint", confirme Nicolas Godin (PS), président du CPAS.

Fin juin, la famille qui occupait le logement d’urgence quittait les lieux. Le dispositif était finalement totalement démantelé au début du mois de juin. Les personnes y ayant eu recours n’ont pas pour autant été abandonnées à leur sort. "Le problème du déconfinement, c’était que tout était à l’arrêt et qu’aucune démarche ne pouvait être entreprise. Une fois celui-ci levé, nous avons pu ouvrir de nouveaux dossiers, proposer un accompagnement social et les aider à obtenir un logement via Centr’Habitat par exemple,…"