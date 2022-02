C’est une journée très girly qui se prépare dans la Cité des Loups. Ce mercredi entre 14h30 et 16h30, le complexe Saint-Julien accueillera en effet une nouvelle édition du Foot4Girls Festival. Organisé par l’Associations des Clubs Francophones de Football (ACFF), en collaboration avec la RAAL, l’événement a vocation à promouvoir le football auprès des jeunes filles âgées entre quatre et 16 ans, qu’elles soient déjà initiées ou non.

"Au travers d’ateliers découvertes, des parcours techniques et des situations ludiques, cette initiation au ballon rond pour les footballeuses en herbe s’annonce comme une réussite : plus de 40 joueuses sont déjà attendues sur le site de Strépy-Bracquegnies", précise-t-on, non sans fierté, du côté de la RAAL, qui rappelle que la Wolves Academy est « citée comme centre de référence du football féminin en Wallonie et dans le Hainaut » et qu’elle poursuit le développement de sa Girls Academy.