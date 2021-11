Ouvrir le débat avec bienveillance, fournir des clés de compréhension et des réponses aux situations problématiques auxquelles les jeunes pourraient devoir faire face, ce sont les objectifs poursuivis au sein de l’atelier proposé par Central et ses partenaires ce samedi. Des drag artistes issus du Cabaret Mademoiselle aborderont en effet sans tabou la question du genre ou encore de l’homophobie et de transphobie.

Des thématiques qui ont souvent été abordés avec énormément de pudeur alors qu’aujourd’hui, les langues se délient pour – enfin – les faire sortir de l’ombre. "L’atelier s’adresse aux jeunes âgés de 13 à 18 ans", précise Lorena Ciccone, chargée de projets et productions pour Central. "En tant que centre culturel, on essaie toujours de travailler avec des acteurs de terrain qui connaissent la thématique. Notre collaboration avec le Cabaret Mademoiselle, les maisons arc-en-ciel et l’asbl Face à toi-même nous permet de développer le programme Queer."

L’atelier proposé ce samedi sera animé par deux drag artistes, la Veuve et Eve Is Sick Of Adam. "Ils seront dans leur personnage et proposeront un endroit safe, où les jeunes pourront prendre librement la parole. À travers des jeux et des discussions, plusieurs sujets seront abordés. Des personnes du planning familial de La Louvière et des personnes de référence pour les maisons arc-en-ciel et l’asbl Face à toi-même seront également présentes."

Une manière pour Central de s’assurer que chacun trouvera l’encadrement recherché. "Nous n’avons pas la prétention ni la légitimité de représenter ces communautés, nous souhaitons donc que des personnes de terrain prennent le relais au besoin afin d’apporter les bonnes réponses aux questionnements éventuels", insiste la chargée de projets. La première mouture du programme Queer avait été lancée l’an dernier mais avait rapidement été freinée par la crise sanitaire.

"Nous avions proposé des ateliers qui avaient rencontré un vif succès et nous avions touché des personnes très différentes : des jeunes et des plus âgées, des personnes homosexuelles ou non,… Il y avait une certaine demande de pouvoir développer ce concept. Nous ne disposons malheureusement pas de lieux dédiés sur l’entité de La Louvière mais nous espérons que, peut-être, le programme se développera en dehors de nos murs."

S’adresser aux adolescents, possiblement plus sensibles face à cette thématique sensible, coulait de source pour Central et ses partenaires. "Le cabaret Mademoiselle travaillait déjà, de son côté, sur un projet similaire. Nous mettons désormais nos ressources en commun pour répondre à un besoin, à une demande." L’atelier de ce samedi réunira cinq jeunes. Ceux-ci disposeront de toute la liberté nécessaire pour s’exprimer et se questionner.