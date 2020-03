Une campagne de financement participatif est lancée.

Après avoir voyagé en Belgique, en France et en Italie, les musiciens du Grand Orchestre National Lunaire (GONL) s’apprêtent à boucler leurs valises, destination la Palestine. Ceux-ci se produiront dans le cadre du festival Al Kamandjâti, dont l’objectif est d’enseigner la musique aux enfants palestiniens les plus démunis et d’essayer de transporter la musique jusque dans les camps de réfugiés.

Une aventure humaine donc, permis par l’intermédiaire du chef d’orchestre Eloi Baudimont, déjà à l’origine de Jawla Palestina, tournée en Palestine en 2017 avec d’autres groupes musicaux. "C’est la première fois que le GONL est invité à participer au festival mais c’est une magnifique opportunité", souligne Nohora Florian, coordinatrice pour Décrocher la Lune. "C’est une belle expérience et un geste engagé puisque les musiciens se produisent gratuitement."

Evidemment, participer à pareil événement a un coût. Ce dernier étant estimé à 60 000 euros, une campagne de financement participatif est lancée. "Il n’est pas possible pour le festival de tout prendre en charge et de nous accueillir en grande pompe. Depuis un an, nous multiplions donc les activités pour financer notre départ et notre séjour sur place." Les lunaires, du nom donné aux musiciens de l’orchestre, doivent inclure le prix des vols, leurs déplacements et leur hébergement.

Toute aide est donc la bienvenue. "Il faut continuer à créer, à concevoir des projets pour des pays où l’art et la culture ne sont pas forcément accessibles à tous." Sauf nouvelle recommandation liée à la propagation du Covid-19, le voyage devrait se dérouler du 4 au 11 avril prochain. Sur place, l’orchestre jouera son répertoire habituel, en incluant toutefois un clin d’œil, soit l’hymne national palestinien.

Pour rappel, le Grand Orchestre National Lunaire est né en 2009 dans le sillage de l’opéra urbain Décrocher la Lune et constitue d’ailleurs la première compagnie de l’asbl du même nom. Il est composé de plus de 50 instrumentalistes et choristes qui travaillent sur un répertoire insolite théâtralisé.