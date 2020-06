Il s’agit d’une toute nouvelle salle de radiologie interventionnelle, la toute première salle de ce type en Belgique.

Le groupe Jolimont a de quoi être fier puisqu’il s’agit d’une première en Belgique : il vient en effet de doter son site louviérois d’un nouvel outil technologique de pointe au sein du service de radiologie : l’alphenix 4DCT. Une nouveauté qui doit permettre d’améliorer la prise en charge des patients en radiologie interventionnelle.

"Il s’agit d’une toute nouvelle salle de radiologie interventionnelle et la toute première salle de ce type en Belgique", explique-t-on du côté de Jolimont. "Cette salle a comme avantage incontestable de combiner un scanner, une table d’angiographie et un échographe, qui sont les outils les plus couramment utilisés pour la mise au point diagnostic et les traitements percutanés en radiologie interventionnelle."

L’outil sera utilisé dans le cadre ambulatoire ou hospitalier qu’il soit urgent ou non. "Avec ce type de salle, nous sommes capables d’anticiper au mieux la prise en charge des patients et ainsi de l’optimaliser. Imaginez une demande émanant des urgences pour un patient polytraumatisé qui saigne : nous sommes maintenant capable de réaliser la mise au point diagnostic complète sur le scanner et de traiter l’hémorragie dans le même temps sans mobiliser à nouveau le patient."

Le relais entre services se faisant dans la salle même, les urgences sont libérées. La fluidité et la qualité de la prise en charge sont quant à elles poussées à leur maximum. "Sur le plan oncologique, nous avons également des outils d’étude à disposition afin de pouvoir localiser, circonscrire et étudier le plus précisément possible des tumeurs. Une tumeur hépatique, par exemple, pourra être traitée par thermoablation et le résultat immédiat du traitement sera vérifié par une étude de perfusion, le tout avec des doses d’irradiation les plus faibles possibles."

Bref, l’outil présente des avantages incontestables et doit réellement permettre une amélioration de la prise en charge et du traitement des patients. "Confiant dans le projet porté par l’équipe de radiologie, le Groupe Jolimont a consenti aux efforts nécessaires pour la réalisation d’un tel projet. Aujourd’hui, notre salle multi-modale est considérée par Canon, notre partenaire pour ce projet, comme un Centre de référence pour l’Europe."