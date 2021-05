C’est une neuvième édition qui fera sans aucun doute des heureux et qui s’inscrit dans la continuité d’un certain déconfinement. Du 13 au 24 mai prochain, entre 9 heures et 22 heures, le Jardin des Loups reprendra ses quartiers sur la place Maugrétout… Dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, évidemment.

Lieu dédié à la détente, le Jardin des Loups proposera un espace « gazon synthétique » sur lequel sera installé du mobilier coloré. "Comme lors de la dernière édition, les plus petits pourront s'amuser dans les châteaux gonflables et sur un parcours de 27 mètres de long", précise-t-on du côté de la ville. Ces animations sont réservées aux enfants de moins de 12 ans, au tarif de deux euros par heure et par enfant.

Des jeux géants ainsi que quelques activités foraines seront également mis à la disposition des jeunes que ceux-ci puissent profiter d’un moment ludique et agréable, loin du climat anxiogène qui pèse sur eux depuis maintenant plus d’un an. Pour cette neuvième édition, notons encore que des initiations gratuites au tennis de table seront proposées.

Le Jardin des Loups est, au départ, un projet européen co-financé par le programme INTERREG IVB, la Région wallonne et les partenaires. L’objectif poursuivi est la réappropriation d’espaces publics par le citoyen. Depuis maintenant presque dix ans, l’activité se déroule de la mi-mai à la fin-mai sur la place Maugrétout, qui prend de ce fait des allures plus printanières.

Diverses fleurs et plantes arborent en effet la pierre bleue, le gazon synthétique occupe une partie de la place et des espaces terrasses sont aménagés avec du mobilier coloré. L’espace bar à cocktails plonge irrémédiablement les Loups en vacances tandis que les plus jeunes profitent des châteaux gonflables et des animations qui leur sont proposées.