Manifestement ému, le bourgmestre Jacques Gobert vient d'annoncer la nouvelle.

C’est une décision particulièrement difficile qui a été prise ce jeudi après-midi par le collège communal de La Louvière. À l’instar de Tournai ou Stavelot, il a décidé de reporter l’ensemble des festivités carnavalesques prévues sur le territoire louviérois, afin d’éviter la propagation du Covid-19 bien sûr, mais aussi pour ne pas saturer les services d’urgence, déjà mis à rude épreuve.

"Il n’y aura pas de soumonces ce samedi, pas plus que de carnaval à Trivières et Saint-Vaast", a confirmé le bourgmestre, Jacques Gobert (PS), particulièrement ému d’annoncer pareille décision. "Il s’agit d’un problème de santé publique et nous souhaitons permettre aux services d’urgence de travailler dans les meilleures conditions possibles malgré une situation difficile à gérer. Nous constatons, sur base des données précédentes, un pic d’intervention lors de festivités. Ce que nous ne souhaitons pas."

Contact a déjà été pris avec l’ensemble des présidents des amicales concernées. "Tous comprennent la décision, même si elle fait mal à tout le monde. Il fallait cependant la prendre. Nous mesurons bien les conséquences qu’elle peut avoir sur le plan économique et social." Le bourgmestre a par ailleurs regretté que pareille décision soit laissée à l’appréciation des bourgmestres. "Les décisions sont à géométrie variable. Il faut pourtant une conduite uniforme car le virus n’a pas de frontière !"

Impossible, à ce stade, de donner une date de report. "Nous ne pouvons préjuger de l’évolution de la situation. Mon arrêté peut être prolongé jusqu’au 19 avril prochain. Dès que le retour à la normale sera constaté, le président en charge de l’animation de la cité rencontrera les présidents des sociétés et amicales afin de voir ce qu’elles envisageant. Certains ont déjà évoqué l’organisation d’un carnaval, d’autres une activité renforcée à l’occasion de la Saint-Jean, en juin. Les négociations auront lieu au cas par cas."

Afin de soutenir les professionnels impactés par cette décision, le conseil communal de ce lundi sera amené à voter une motion réclamant un soutien des différents niveaux de pouvoir. "N’organiser une solidarité qu’au niveau communal n’aurait pas de sens. Elle doit être fédérale ou au moins régionale. Nous tenterons, via le dépôt d’une motion, que cette revendication soit portée par toutes les communes." Bien sûr, le folklore n’est pas le seul secteur à souffrir de cette pandémie.

Le bourgmestre, à titre personnel, a annoncé espérer que les écoles soient fermées. De nouvelles mesures seront prises au niveau des homes afin de limiter au maximum les risques pour les personnes âgées et donc à risque. De même, des masques ont été acheté en nombre à destination des deux hôpitaux du territoire louviérois, mais également pour les services de police, les pompiers, le personnel communal et du CPAS.

"Les décisions prises aujourd’hui doivent être radicales si l’on veut éradiquer le problème. Les chiffres et projections sont alarmants. Il faut agir maintenant, vite et fort", a conclu le bourgmestre. De nouvelles mesures devraient être annoncées par le gouvernement ce jeudi en fin d’après-midi.