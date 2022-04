Dès le 21 mai prochain et jusqu’aux Fêtes de septembre, la ville de Binche réactivera son plan terrasse, initialement mis en œuvre afin de permettre aux cafetiers et restaurateurs de maintenir un nombre acceptable de tables malgré les restrictions liées à la crise et à ses mesures sanitaires. Les terrasses pourront dès lors être agrandies et déborder sur la Grand Place. À La Louvière, le conseiller de l’opposition Olivier Destrebecq (MR-IC) souhaiterait qu’il en soit de même.

"Le plan terrasse n’est toujours pas à l’ordre du jour de la majorité PS-Ecolo", regrette l’élu louviérois. "Ce qui était au départ une nécessité économique de soutien au secteur Horeca, mise en place en 2020 et 2021, doit selon nous être rapidement reconduit. Les cafetiers et restaurateurs mais aussi les clients ont apprécié ce plan terrasse. La covid est toujours bien là, la crise économique dans l’horeca est toujours bien présente."

Avec le retour des beaux jours, les terrasses sont davantage prises d’assaut. "Les tenanciers d’établissements Horeca qui en auront fait la demande devront à nouveau pouvoir installer une terrasse plus étendue sur l’espace public", estime encore Olivier Destrebecq, qui plaide également pour la suppression de la taxe sur les terrasses. "C’est une nécessité économique, pandémique mais c’est aussi le développement d’un lien social important qui caractérise notre ville."

De son côté, le bourgmestre Jacques Gobert (PS) rappelle que le plan terrasse existait déjà avant que la crise sanitaire ne vienne plomber la situation financière des cafetiers et restaurateurs. "Nous n’avons pas attendu le covid pour proposer des alternatives", insiste le maïeur. "Chaque année, nous réceptionnes une bonne centaine de demandes de gérants réclamant un agrandissement de leur espace terrasse."

La situation est alors analysée au cas par cas. "Certaines conditions doivent bien entendu être remplies pour que l’accord soit donné. Il y a des impératifs de sécurité évidemment et l’espace public ne peut pas être utilisé n’importe comment. Il faut également laisser un passage d’au moins 1,5 mètre pour les piétons, ne pas déborder sur l’espace commercial voisin,… Il n’y a selon nous pas de nécessité de relancer le plan terrasse à proprement dit. Au contraire de Binche, nos places n’accueillent plus de trafic routier depuis longtemps. La situation est donc différente."

À bon entendeur pour les restaurateurs et cafetiers qui souhaiteraient donc revoir leur superficie à la hausse.