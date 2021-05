À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Depuis plus d’un an maintenant, les autorités communales doivent s’adapter et faire preuve d’un maximum de souplesse pour venir en aide aux secteurs les plus durement touchés par la crise sanitaire. Les horecatistes en font indéniablement partie, eux qui s’apprêtent à rouvrir leur terrasse après de longs mois de fermeture. Mais encore faut-il avoir une terrasse…

Dans la cité des Loups, sur proposition de l’Union des Commerçants et Indépendants Louviérois (UCIL), les autorités communales ont accepté d’aménager le parc Gilson pour que les professionnels n’ayant pas de terrasse puissent en profiter et ne soient ainsi pas pénalisés. "Les choses sont allées très vite, la ville a vraiment été attentive à notre demande", se réjouit Mehdi Mrakha, président de l’UCIL. "Tous les services ont été mobilisés pour que cela soit possible."

L’eau, le gaz, l’électricité, les pagodes et le coût du gardiennage seront assumés par la ville de La Louvière. "Toutes les modalités pratiques restent à définir mais quatre cellules de plus de 75 mètres carrés sont prévues. Un système de calendrier devrait être mis en place afin d’assurer une certaine rotation entre restaurateur mais a priori, les espaces seront ouverts tous les jours. Nous attendons de savoir combien de candidats se montreront intéressés."

La priorité sera évidemment donnée à ceux qui ne disposent pas de terrasse, ou d’un espace insuffisant. "Nous sommes conscients que tout le monde préfère travailler dans son propre restaurant, mais c’est une initiative qui mérite d’être saluée. C’est une solution qui permettra d’aider ceux qui sont en difficulté par rapport aux mesures annoncées. Et si en plus, on parvient à convaincre l’échevin de la culture d’animer le parc avec l’une ou l’autre activités,…"

À l’égard de la ville, le président de l’UCIL n’a pas toujours mâché ses mots. Il avait ainsi foudroyé le plan de relance de cette dernière, estimant qu’elle passait totalement à côté des besoins des commerçants et indépendants. "Je suis le premier à dire quand ça ne va pas, mais lorsque c’est bien, je tiens vraiment à le mettre en avant. Ici, tout s’est fait dans une parfaite collaboration. Tout le monde a été à l’écoute. Ça laisse présager beaucoup de positif pour la suite."

L’ouverture du parc Gilson au secteur horeca n’est pas la seule mesure qui a été validée par l’autorité communale. Près de 80 extensions de terrasse ont été accordées sur l’ensemble de l’entité et du mobilier a été proposé au prêt. Enfin, une série d’allégement fiscaux ont été votés, parmi lesquels la suspension de la redevance communale sur l’installation de terrasses pour l’année 2021.