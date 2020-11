Il faudra encore prendre patience avant que la ville de La Louvière ne dévoile le plan de relance économique élaboré pour venir en aide aux secteurs touchés par la crise. Ce n’est en effet que le 15 décembre prochain que celui-ci sera soumis au vote du conseil communal. « Trop tard », estiment certains qui reprochent à la ville de tarder à préciser l’utilisation de l’enveloppe de huit millions d’euros dégagée dans ce contexte.

C’est que cette dernière souhaite impliquer la société civile dans ses choix. Un questionnaire vient en effet d’être partagé afin de recueillir les idées à exploiter. "Nous attendons avec impatience d’en savoir plus mais à ce stade, ce qui est proposé dans le questionnaire est insuffisant et ne concerne pas tout le monde", explique David Soors, commerçant et par ailleurs président du MR louviérois. "Nous sommes à l’approche des fêtes et tout arrive bien tard."