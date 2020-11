Les gelées blanches du matin et les températures en baisse en témoignent : l’hiver approche ! Pour faire face et venir en aide aux personnes les plus fragilisées, le plan grand froid de la commune de La Louvière vient d’être déclenché. Celui-ci s’étalera jusqu’au 31 mars prochain, avec prolongation possible en cas de nécessité, et se caractérise par la mise en place d’un dispositif adapté et renforcé en personnel afin de répondre aux besoins urgents de personnes en détresse.

L’abri de nuit Le Tremplin de Picardie Laïque asbl pourra accueillir 12 personnes chaque jour, dès 21 heures (accueil jusqu’à 21h30). Le centre d’accueil de jour l’Étape pourra lui aussi accueillir 12 personnes, entre 8h30 et 20 heures en semaine. Les horaires du week-end varient un week-end sur deux. Parallèlement, le bar à soupe de la Maison Croix-rouge de La Louvière-Le Roeulx reste accessible les lundis, mercredis, jeudis et vendredi entre 11 heures et 14 heures. La capacité moyenne d’accueil est de 20 personnes.

Crise sanitaire oblige, les partenaires sociaux ont dû prendre différentes dispositions pour permettre le respect des gestes barrières. Pour ne laisser personne sur le carreau, les prestations en rue et dans les structures d’accueil par le relais santé du CPAS seront augmentées. Des soins infirmiers seront proposés au dispensaire. Des actions périphériques seront proposées : distribution de vêtements, de soupe, de colis alimentaires, de couvertures,… Le travail d’accroche en rue sera assuré, notamment avec une infirmière de rue afin d’établir le contact avec les personnes fragilisées.

Rappelons encore que toute personne en difficulté peut demander l’aide du CPAS et que les citoyens qui croiseraient une personne isolée et/ou dans le besoin sont invités à prévenir le service Educmobiles qui ira à sa rencontre afin de proposer de l’aide (du lundi au vendredi entre 8 heures et 16h30 via 0476/94 34 60 – 0476/94 08 26 – 0471/49 99 95.)