Les nageurs ont répondu présents au cours des premières semaines estivales. Du côté du Point d’Eau, le premier bilan est globalement positif, d’autant que les conditions météo de ces prochains jours devraient pousser davantage de monde à franchir les portes du complexe en vue de piquer une tête et se rafraichir. La fréquentation, si elle reste toujours limitée pour des raisons de sécurité sanitaire, devrait donc être en hausse.

"C’est finalement assez paradoxal car il s’agit d’une activité majoritairement fermée, mais c’est lorsqu’il fait chaud et ensoleillé que nous accueillons le plus de monde", sourit Patrice Laï, directeur faisant fonction en cette période estivale. "Cela se ressent depuis quelques jours, au vu des conditions climatiques enfin plus favorables. Les réservations se multiplient. De notre côté, ce n’est pas un souci : les équipes sont en place et le spray park sera ouvert."

Impossible cependant, pour l’instant, d’improviser une visite au Point d’Eau, une réservation en ligne étant toujours indispensable. "Nous pourrions accueillir 400 personnes au total mais nous souhaitons garder une marge de manœuvre et n’atteignons de ce fait pas ce chiffre. Nous sommes intransigeants sur le respect des normes qui nous sont imposées et sur la sécurité, ce qui donne malheureusement lieu à quelques tensions."

De l’avis générale des équipes actives sur le site, la population se montre plus agressive. "Par rapport aux normes, à la nécessité de devoir réserver, aux limitations de personnes par créneaux horaire,… La piscine reste pour beaucoup une activité spontanée, ce qui n’est plus possible dans ce contexte. Le port du masque, qui reste obligatoire à certain moment, est lui aussi assez mal vécu." Ce qui ne justifie en rien le comportement de certains à l’égard du personnel, lui aussi sous pression.

"Le contexte n’est pas simple et nous nous montrons stricts sur toute une série de points, ce qui n’est pas toujours facile à comprendre. Mais c’est pour un mieux. Nous constatons d’ailleurs que la population a repris confiance et ne craint plus de revenir nager ou passer un bon moment." Des moments qui se sont fait attendre, le Point d’Eau ayant été contraints de garder ses portes fermées durant plusieurs mois, au grand dam des habitués et des clubs.