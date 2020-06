Envisager une réouverture le 1er juillet prochain n'est pas si simple.

L’annonce était attendue avec impatience, elle est finalement tombée lors du dernier conseil national de sécurité : à partir de ce lundi, tous les sports seront à nouveau autorisés. Tous, à l’exception des sports de contacts et des activités en piscine. Pour à nouveau pratiquer celles-ci, il faudra attendre le 1er juillet, au mieux. Car permettre la réouverture des bassins et assurer l’accueil des nageurs en toute sécurité n’est pas une mince affaire.

Du côté du Point d’Eau, à La Louvière, on attend avec impatience de prendre connaissances des mesures qui seront prochainement fixées par le gouvernement. "Nous sommes toujours dans l’inconnu. On se dit que l’on pourrait être prêts à rouvrir le 1er juillet mais le conditionnel reste de mise car il faudra évaluer les conditions de cette possible reprise…", insiste Pascal Leroy, échevin des sports à La Louvière et président du Point d’Eau.