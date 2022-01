Souvent invisible, rapide, sournois et extrêmement violent, les conséquences du harcèlement scolaire peuvent être dramatiques pour les victimes. La problématique est bien connue et pourtant, aujourd’hui encore, la prise en charge de celles-ci reste insuffisante. D’ici quelques mois, comme l'annoncent nos confrères d'Antenne Centre, le premier centre de référence harcèlement de Belgique verra le jour, sous l’impulsion de David Plisnier, déjà à l’initiative de la création du service Sophia (pour Soutien, Orientation et Prévention face aux vécus de Harcèlement, Intimidation et Agression), relié au planning familial de Soignies.

"C’est un projet de très longue haleine", confirme David Plisnier. "Depuis dix ans maintenant, nous travaillons sur la prévention, le vivre-ensemble, la lutte contre le harcèlement. Pendant les animations, nous insistons auprès du public sur la nécessité de parler de ce qu’il vit. Et beaucoup d’élèves nous disent l’avoir fait, sans changement derrière parce qu’ils n’ont pas été écoutés ou crus. Pire, certains ont subi des représailles."

La volonté de lutter plus efficacement contre la problématique est rapidement apparue aux équipes. "En 2019, nous lancions Sophia. L’idée, c’est d’aller plus loin car la prévention, si elle reste évidemment primordiale, reste largement insuffisante dans de nombreux cas. Nous nous sommes rendu compte que ce genre de service n’existait pas, ni à l’échelle de notre région, ni de la province, ni finalement du pays."

Conséquence, l’équipe (composée en réalité d’un seul équivalent temps-plein) croule littéralement sous les demandes. "La création du centre de référence va nous permettre de compter sur quatre équivalent temps plein et de dissocier la structure du planning familial pour davantage de clarté et de transparence. Le personnel sera spécifiquement dédié à ces missions de lutte contre le harcèlement, ce qui nous permettra de prendre davantage de victimes en charge et de combler un réel vide."

Les discussions sont toujours en cours mais c’est dans la Cité des Loups que ce centre devrait ouvrir ses portes, au sein de locaux mis à disposition par la ville de la Louvière. "Nous disposons du soutien de nombreux intervenants, notamment du cabinet de la ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui est indispensable pour mener à bien pareil projet", ajoute David Plisnier. Entre avril et juin, une période de transition sera assurée entre les deux structures.

"Et en septembre, nous lancerons le volet accompagnement des écoles, afin qu’elles soient aussi autonomes que possible dans la détection et la gestion des cas de harcèlement." Ce projet-pilote couvrira un vaste territoire d’une trentaine de communes de la région du Centre, de Charleroi et de Thuin.