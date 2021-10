Ce n’est pas la première fois que la proposition est formulée mais force est de constater que David Soors, président du MR louviérois, reste convaincu de sa pertinence et de son efficacité. Pour ce dernier, il serait possible d’aider le commerce louviérois de l’hypercentre, très simplement et presque gratuitement, en utilisant au mieux le marché du samedi. Ce dernier agirait alors comme une « pompe de circulation » pour irriguer le centre-ville.

"J’en reparle aujourd’hui car le marché de ce samedi était exemplatif du problème", précise le réformateur. "Ce marché, le seul qui fonctionne vraiment, aspire le public sur la place Mansart et à son croisement avec la rue Sylvain Guyaux, qui est déjà en temps normal le vrai point névralgique de notre centre-ville. Le samedi, journée capitale pour de nombreux commerçants, ce constat est encore pire."

Photos à l’appui, David Soors démontre une différence flagrante d’affluence entre la place Maugrétout, la rue Albert 1er et la place Mansart. "Pourquoi vouloir que le public de Mansart aille aussi sur Maugretout ? Parce qu’entre ces deux places, il y a la rue Albert 1er, qui est censée être notre rue commerçante forte. Il est donc capital de la soutenir en y faisant circuler les gens. Le marché du samedi est donc un gâchis : une occasion manquée de faire venir dans la zone Albert 1er une quantité appréciable de badauds et donc de consommateurs potentiels."

Convaincu qu’il est possible d’inverser la tendance, le président du MR local propose de diviser le marché en deux parties. "Le marché du samedi est trop grand pour la place Mansart, d’où la nécessité de le faire déborder vers le quartier Abelville, qui n’est pas commerçant. Je propose donc que l’on divise le marché en une partie 100% alimentaire et en une seconde, non-alimentaire. Chaque semaine, à tour de rôle, chaque partie se tiendrait sur la place Maugrétout ou sur la place Mansart."

Il n’y aurait dès lors plus aucun étal dans la rue Albert 1er, qui deviendrait le samedi une rue piétonne. "L’objectif visé, c’est qu’une part conséquente du public veuille faire tout le marché et doive donc traverser le centre – et donc la rue Albert 1er. Ce qui serait d’autant plus agréable si la rue est piétonne et fait, pourquoi pas, l’objet d’animations systématique." Pour David Soors, cette proposition pourrait être mise en œuvre du jour au lendemain, sans coût majeur.

"Il y aura bien entendu des récalcitrants, comme toujours en cas de changement des habitudes : Tout d’abord l’Horeca de la zone Mansart mais je leur répondrais qu’un gâteau, ça se partage. Les maraîchers non plus ne seront peut-être pas d’accord. Mais le marché est-il organisé dans leur intérêt ? Ou avant tout dans l’intérêt de la ville et de ses habitants ?", questionne encore le réformateur.

Sur les réseaux sociaux, certains louviérois partagent l’entrain de David Soors et soutiennent sa proposition. D’autres sont en revanche persuadés que diviser le marché nuira à celui-ci, les consommateurs n’ayant pas nécessairement la volonté ni le besoin de parcourir la partie alimentaire et la partie non-alimentaire. Dans tous les cas, le débat a au moins le mérite d’être lancé.