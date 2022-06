La cour d'assises du Hainaut a procédé ce mardi au tirage au sort des jurés qui seront chargés de juger, dès vendredi, Jymmi Durieux, Gérard Dujardin et Michaël Liégeois. Les trois hommes sont accusés du meurtre de Jacques Hermail, commis le 1er février 2020 à La Louvière.

Le 1er février 2020, vers 22h30, les services de police sont appelés rue des Carrelages à La Louvière, à la demande du service 100, lequel a été informé qu'une personne, toujours vivante, aurait été aspergée de mazout et brûlée vive. À leur arrivée, les policiers constatent que la victime se trouve dans l'ambulance. Jacques Hermail est conscient, mais va être intubé et plongé dans un coma artificiel. Il succombe à ses blessures vers 23h45. Une instruction est ouverte et les policiers mènent une enquête de voisinage. Selon un voisin, Jacques a passé la soirée chez lui, en compagnie de trois hommes.

Jymmi Durieux, auteur de l'appel au 100, est entendu comme témoin. Il déclare qu'il est SDF et qu'il est hébergé, depuis trois mois, par Jacques. Il ajoute que deux personnes sont passées chez Jacques durant la soirée. Elles sont arrivées vers 18h. Quant à lui, il a passé la soirée dans le centre-ville. Il est retourné chez Jacques vers 22h30. Jacques était allongé au sol près du fauteuil, gémissant, noir et carbonisé. Il dit avoir appelé les secours, et s'être conformé aux indications qu'on lui donnait, à savoir placer Jacques sous la douche d'eau tiède jusqu'à l'arrivée du SMUR.

Jymmi Durieux précise que les deux visiteurs sont surnommés Mycki et Papi. Ces deux marginaux sont identifiés, il s'agit de Michaël Liegeois et de Gérard Dujardin. Les deux hommes sont privés de liberté, tout comme Jymmi Durieux, dont la version ne colle pas à celle du témoin, lequel a vu trois hommes sortir de chez Jacques.

Les protagonistes ont livré chacun une version différente de cette histoire, maintenue jusqu'à la reconstitution. Dans la version de Gérard Dujardin, c'est lui qui frappe Jacques le premier, suivi par Michaël, qui le frappe avec son poing. C'est Michaël qui se saisit du réservoir du poêle à pétrole et asperge la victime avant de bouter le feu avec un briquet. Il n'est plus tout à fait sûr que Jymmi ait utilisé quelque chose pour éteindre le feu. Ils ont ensuite quitté à trois le logement de Jacques.

Dans la version de Michaël, c'est Jymmi qui est l'auteur des premiers coups portés à Jacques. Michaël intervient dans la bagarre, et se met également à frapper Jacques. Il s'empare ensuite du bidon de pétrole qui était dans la pièce, et en déverse sur Jacques. Il approche alors un briquet des vêtements de la victime, et un flash survient. Jacques prend feu. Michaël court vers la cuisine, s'empare d'un seau rempli sous l'évier et revient pour en verser le contenu sur Jacques. Michaël quitte les lieux avec Gérard. Ils sont rejoints une minute plus tard par Jymmi.

Dans la version de Jymmi Durieux, c'est Michaël qui porte des coups à Jacques en premier, d'abord des gifles puis des coups de poing. La scène de coups aurait duré une dizaine de minutes. Voyant que Jacques saigne à l'arcade sourcilière, Jymmi s'interpose et l'aide à se relever. La situation semblant s'apaiser, il se rend aux toilettes. À son retour, il se rend compte que Michaël a déversé le pétrole du jerrycan sur Jacques et s'approche de celui-ci avec un briquet. Jymmi déclare qu'il s'est rendu à la cuisine chercher le seau, rempli d'eaux usées, sous l'évier. Il revient et le verse sur Jacques avant de poursuivre la manœuvre d'extinction des flammes avec quelque chose qui se trouvait sur le canapé.

Inculpé de non-assistance à personne en danger, Jymmi Durieux a finalement été renvoyé pour meurtre devant la cour d'assises, par la chambre des mises en accusation, au même titre que les deux autres co-accusés.