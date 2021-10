Lancé par la ville de La Louvière le 8 mars dernier à l’occasion de la journée mondiale des droits de la femme, le projet Carte Jeanne permet de fournir gratuitement chaque mois des protections périodiques aux femmes et jeunes filles en situation de précarité. À ce jour, ce sont déjà près de 1000 femmes qui bénéficient d’un kit lors de chaque distribution, grâce à un réseau regroupant plus d’une vingtaine de partenaires louviérois.

Il n’en fallait pas plus pour que le projet attire l’attention : présenté à Karine Lalieux, ministre en charge de la lutte contre la pauvreté, en septembre dernier, celui-ci fait désormais partie des neuf nominés – dont trois pour la Région wallonne – au prix fédéral de lutte contre la pauvreté 2021. "Le projet n’a que six mois, il est donc toujours un peu en phase de test mais force est de constater qu’il est déjà concluant", souligne Nicolas Godin (PS), président du CPAS louviérois.

"Les retours sont effectivement très positifs sur le terrain. Nous avions dès lors à cœur de présenter le projet à la ministre lorsqu’elle était de passage dernièrement, d’autant qu’elle porte elle-même une attention particulière à la problématique de la précarité menstruelle. Nous ne nous attendions pas pour autant à être retenu dans le cadre de ce prix fédéral. C’est une très belle reconnaissance pour les équipes qui œuvrent à sa mise en place."

Pour le CPAS, il s’agit aussi d’une opportunité de mettre en lumière le combat qu’il reste à mener dans le domaine de la précarité menstruelle, un sujet encore trop souvent tabou. "Au lancement du projet, nous n’avions pas caché nos ambitions et notre volonté de nous attaquer à un public plus large encore, notamment dans les écoles. Nous avons peu d’écoles supérieures sur notre territoire mais des contacts ont été pris avec les hautes écoles et les écoles secondaires afin de voir si un projet similaire pourrait être mené."

À ce stade, rien n’est très concret mais le CPAS entend bel et bien avancer et aller plus loin en faveur des femmes touchées par cette précarité menstruelle.