L’heure n’est plus à l’optimisme, que du contraire. Le projet TV Factory, décrit comme une "perle" dans le projet de ville La Louvière 2050, est désormais mort et presque enterré. Alors qu’en septembre dernier, un espoir de reprise et de sauvegarde de l’activité subsistait encore, les dernières négociations se sont soldées par un échec. La liquidation de la société devrait être officialisée dans les tous prochains mois.

"Les bâtiments ont été rachetés par un promoteur, avec qui nous avons discuté pour voir si la continuité de l’activité était possible mais cela n’a rien donné", regrette Henry Alexander, administrateur-délégué de TV Factory. "Nous ne comptons pas persévérer dans la région. Nous restons convaincus de l’intérêt de ce type d’infrastructure en Belgique mais si quelque chose devait être relancé, ce ne serait pas en province de Hainaut."

Un sentiment d’amertume anime encore les fondateurs du complexe audiovisuel de 24 000 m². "Visiblement, personne n’a compris l’importance de notre projet puisque nous n’avons pas été soutenus. Le monde politique était en revanche bien présent lors de l’inauguration et lorsqu’il fallait se montrer. Mais derrière,… Nous avons pris des risques et nous avons perdu. C’est dommage car cela n’encourage pas les initiatives privées…"

Les studios du site d’Houdeng-Goegnies avait été temporairement occupés par Antenne Centre en 2018. Mais la collaboration avait capoté… Et le mot est faible. La télévision locale avait préféré regagné ses pénates, laissant derrière elle une ardoise morale de plusieurs centaines de milliers d’euros. "Nous avons commis des erreurs, notamment dans ce dossier. C’est une certitude", ajoute Henry Alexander.

Pour permettre leur installation, d’importants frais avaient été engagés, notamment pour leur construire un studio sur mesure. Pour les rentabiliser, ACTV aurait dû rester neuf années. Ils n’en sont restés que trois et aucune clause n’avait été prévue pour les contraindre à rembourser les travaux en cas de rupture anticipée de bail. "Ils nous ont mis dans une situation vraiment horrible. Mais au-delà de ce dossier, le projet n’était peut-être simplement pas encore mûr."

La page doit désormais être tournée, au grand dam de certains élus locaux qui ont toujours soutenu le projet. C’était notamment le cas de Xavier Papier, conseiller communal de l’opposition à La Louvière et président de Wallimage, qui n’a pas hésité à rappeler qu’un studio aurait pu être équipé de fonds verts, très recherchés dans le cadre du tournage de productions cinématographiques, de séries ou de campagnes publicitaires.

La situation des studios et l’immobilisme louviérois ont cependant eu raison de ces ambitions.