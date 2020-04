La commune prolonge de trois nouveaux mois l'arrêté de police pris en janvier dernier.

Fin janvier, le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, décidait de prendre un arrêté de police afin d’interdire la vente l’usage de protoxyde d’azote sur le territoire louviérois. Pris initialement pour une période de trois mois, la ville a confirmé ce lundi que l’arrêté était prolongé de trois nouveaux mois.

"Le protoxyde d’azote est de plus en plus souvent détourné de son usage premier par des adolescents et de jeunes adultes qui le consomment pour ses effets hilarants et euphorisants", explique la ville. "Utilisé au départ à des fins médicales, dans les bonbonnes de crème chantilly ou d’air sec pour les ordinateurs, ce produit est aujourd’hui l’objet d’un inquiétant phénomène de mode."

Les autorités ont dès lors décidé d’en limiter au maximum son usage. La vente de capsules est interdite aux mineurs dans tous les magasins. Son utilisation et sa vente est également interdite dans les débits de boissons et sur la voie publique, à toute heure du jour et de la nuit. Et mieux vaut se plier aux interdictions de vigueur.

Le non-respect de l’arrêté de police sera en effet passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 350 euros, en plus de la saisie et de la destruction immédiate des capsules. L’établissement qui ne s’y soumettrait pas pourrait aussi faire l’objet d’une fermeture au motif de trouble à l’ordre public.

"Au-delà des restrictions prises par rapport à l’accès au produit, la ville de La Louvière et sa police locale entendent mettre en place et renforcer les dispositifs de prévention des risques, notamment via une communication spécifique auprès des parents et des écoles de l'entité louviéroise." Une décision qui vise à protéger les principaux intéressés : les utilisateurs.

Le détournement du protoxyde d'azote à des fins festives peut en effet avoir des conséquences graves à court et long termes sur la santé. Sa consommation peut notamment exposer les usagers à des risques d'asphyxie et de brûlure, de vomissements, de troubles neurologiques, de pertes de connaissance et de troubles du rythme cardiaque. Dans les pays anglo-saxons, des études ont prouvé que les plus gros consommateurs risquent une espèce de sclérose de la moelle épinière, ainsi que des paralysies des membres supérieurs ou inférieurs.

Les cartouches, vidées de leur contenu, sont en plus régulièrement retrouvées sur la voie publique, dans les rues, les parcs ou encore les parkings.