Le collège communal louviérois aurait-il dépenser l’argent du contribuable afin de « redorer son blason face aux citoyens et aux médias », comme l’a dénoncé sans équivoque Livia Luma (PTB) ce mardi soir au conseil communal ? La jeune femme a sollicité des explications auprès de la majorité PS-Ecolo alors que mi-avril, un marché public était lancé afin de faire appel à une agence spécialisée dans la communication de crise.

"Cette décision est interpellante à plusieurs égards", a-t-elle souligné. "Nous venons de vivre un an de crise covid et nous n’avons jamais vu cela avant. Qu’est-ce qui peut être pire que le covid, aujourd’hui ? Le premier fait interpellant, c’est que le montant du marché est estimé à 29 000 euros, soit 1000 euros de moins que le montant minimum requis dans le cadre du marché ordinaire pour que cela passe au conseil communal. Si le collège avait voulu échapper au vote démocratique et au contrôle de la collectivité, il ne s’y serait pas pris autrement."

Le même jour, le 14 avril donc, trois opérateurs étaient sollicités. "Dans le PV du collège du 15 avril, on apprend qu’ils n’avaient que jusqu’à 16 heures pour communiquer leurs offres respectives. Qu’est-ce qui justifie une telle urgence ?" In fine, un seul opérateur a été en mesure de soumettre son offre : Gosselin & de Walque. "Les seuls qui ont répondu au marché quelques heures après son lancement, ce sont très étonnamment des consultants spécialisés dans la communication politique avec une longue expérience au Parti Socialiste."

Les deux fondateurs de l’agence ont en effet été respectivement porte-parole du PS pendant sept ans, directrice de la communication et porte-parole de ministres régionaux, communautaires et fédéraux et cheffe de cabinet des bourgmestres de Mons et de Soignies, ou encore directeur de la communication du premier ministre belge de 2011 à 2014 et coordinateur de la communication du gouvernement belge.

"On peut encore lire que le partenaire devra intervenir en tant que support pour la protection des intérêts de La Louvière dans sa relation avec les médias, les citoyens et les autorités politiques. Ce dernier point est le summum de l’ironie, puisque le PS fait appel à des anciens du PS pour communiquer vers le PS qui est dans toutes les majorités. Que le collège ait recours à des juristes et avocats pour protéger les intérêts de la ville, c’est compréhensible, mais que vous utilisiez de l’argent public pour de la communication politique afin de redorer votre blason, c’est inacceptable."

Des propos qualifiés de "outranciers, graves, calomnieux et scandaleux" par le bourgmestre, Jacques Gobert (PS). "Le dossier pour lequel nous avons ressenti le besoin d’être accompagnés par des professionnels, c’est le dossier Wilhelm&Co, car nous avons devant nous des professionnels. Nous souhaitions arriver avec un arc et une flèche face à une artillerie pluridisciplinaire, pointue et aiguisée." Les trois sociétés consultées auraient été recommandées par une intercommunale.

"Ce qui prime c’est de pouvoir s’appuyer sur des compétences. Et cette agence compte parmi ses collaborateurs un ancien procureur du roi de Bruxelles, qui nous a accompagné sur la procédure. Il nous fallait à la fois une structure performante sur le plan de la communication mais surtout une équipe pluridisciplinaire. Pouvoir compter sur ce genre de profil, c’est une référence… Que cela vous plaise ou non." Les 29 000 euros ne sont quant à eux qu’une estimation du montant des prestations, puisque le dossier est loin d’être clos.