Cette fois, c’est la bonne. Longuement attendu par les artistes, le répertoire qui leur est dédié vient enfin de voir le jour. Baptisé Liens!, ce répertoire prend la forme d’une plateforme qui réunit les artistes, les collectifs, et les opérateurs culturels de la région du Centre. Pour eux, il s’agit donc d’un répertoire culturel mais aussi d’un support de promotion d’événement, d’un lieu virtuel destiné à tisser et renforcer un réseau.

"Destiné tant au grand public qu’aux pros, Liens! met en lumière la vie culturelle, associative et artistique de nos communes et de notre région", explique-t-on du côté de Central, qui a soutenu l’initiative de la ville de La Louvière et des opérateurs culturels. "Le créatif Antoine Giansante, originaire de La Louvière, et toute son équipe ont accompagné la création de ce nouveau site. Les artistes sont donc invités à s’y inscrire et à rayonner."

L’objectif est clair : renforcer la visibilité des artistes auprès du public et faciliter les prises de contact entre artistes, centres culturels, sociétés à la recherche de talents. "La plupart des formes d’expression artistique y sont représentées (arts visuels, arts de la scène, musique, littérature…) à travers le travail de pros, semi-pros et amateurs. Alimenté au fil des inscriptions, ce répertoire se veut évolutif, divers, inclusif et inspirant. On like et on suit les infos liées à l’actualité que les artistes choisissent de poster, on communique via la messagerie liée, on plébiscite des publications. Comme sur un réseau social, mais entièrement dédié."

Il est également possible d’effectuer une recherche sur un événement culturel dans la région, via des critères tels que la commune, la catégorie, le public cible et les conditions d’accès. "Mais pour le faire vivre, il faut l’alimenter. Un répertoire d’artistes et d’événements culturels est un biotope vivant, évolutif, exaltant. Pour grandir et se développer, il doit être nourri. Nous espérons que les artistes s’y inscriront et partageront leurs suggestions afin que l’on puisse proposer un support évolutif et de qualité."

Le répertoire est à consulter via www.liensculture.be.