Ancrer définitivement Antenne Centre dans la région du Centre, et plus spécifiquement encore dans la Cité des Loups, voilà la volonté formulée par le conseil communal de La Louvière, ce mardi soir. Pour parvenir à leurs fins, les autorités locales ont un scénario en tête. Ce dernier est déjà bien ficelé mais à ce stade, rien n’est encore fait.

Contrainte et forcée de réintégrer les locaux de la Tombelle après un bref passage par les studios de TV Factory, la télévision locale pourrait définitivement poser ses micros et ses caméras dans les bâtiments d’Houdeng-Aimeries. "Une proposition a déjà été formulée et je rencontre à nouveau le président d’Antenne Centre ce jour afin d’en rediscuter", précise Jacques Gobert (PS), bourgmestre.