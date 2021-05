C’est une véritable tradition du mois de mai, à La Louvière… Et pourtant, cette année encore, la crise du covid-19 en aura eu raison. Compte tenu des mesures sanitaires toujours de vigueur, les autorités communales n'ont eu d'autre choix que de privilégier la prudence et donc d'annuler le marché aux fleurs, organisé chaque année, lors du week-end de la fête des mères, sur les places communale et Maugrétout et le long du boulevard Mairaux.

L’événement aura normalement dû célébrer sa 83e édition et accueillir, comme toujours, des centaines de personnes venues découvrir les dernières tendances auprès des horticulteurs, impatients de présenter les dernières tendances en matière de fleurs, plantes vertes, plantes annuelles et vivaces ou en bulbes.

Si le marché aux fleurs ne sera pas réorganisé ultérieurement, la ville espère malgré tout pouvoir proposer un événement similaire, à savoir une foire aux plantes lors du second week-end d’octobre. Son organisation reste évidemment liée à l’évolution de la pandémie, même si tous espèrent que d’ici le mois d’octobre, il ne s’agira plus que d’un très mauvais souvenir… Si elle peut prendre place, cette fois sera proposée sur les places communale et Maugrétout et le boulevard Mairaux.

D’ici là, et puisque la fête des mères sera, elle, bien célébrée ce week-end, la ville invite les Loups à rendre visite aux fleuristes et horticulteurs de la commune, de même que pour embellir les jardins. Pour les plus passionnés, une bonne nouvelle est tout de même à souligner : le concours Ville Fleurie est maintenu. Les inscriptions pour cette 22e édition sont à soumettre avant le 14 juin au plus tard.

Les rubriques de fleurissement sont les suivantes : façades fleuries, jardin à front de rue, terrasses et balcons, commerces fleuris, fermes fleuries, quartier beLLe viLLe (participation collective et individuelle), plan Maya. Les inscriptions peuvent être enregistrées en ligne via le site internet communal ou via tnegrinotti@lalouviere.be.