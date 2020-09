La dangerosité de la rue de Longtain, plus spécifiquement encore la traversée piétonne aménagée devant l’hôpital de Jolimont, est avérée et fait débat depuis déjà plusieurs années. Plusieurs accidents ont déjà été à déplorer, y compris dans sa prolongation. Le personnel hospitalier, les patients et les riverains du quartier se sentent en insécurité et réclament à cor et à cri des aménagements.

C’est notamment le cas de Sébastien Vandenbussche, propriétaire dans la rue de Longtain. Le 5 août dernier, un véhicule terminait sa course dans la façade de son habitation. "C’est un axe routier vraiment accidentogène parce que les conducteurs utilisent la rue comme un circuit", explique ce dernier. "Le dernier accident en date a provoqué chez moi un stress post-traumatique : à quelques minutes près, il y aurait eu des morts. Qu’attend donc la ville pour réagir ?"

À plusieurs reprises, le riverain s’est manifesté auprès des autorités communales. "On peine à être entendu et on ne voit rien venir. On nous répond que certains aménagements, par exemple des chicanes, ne peuvent être installés. De mon côté, je plaide pour l’installation de feux tricolores, ce qui permettrait de naturellement faire ralentir les usagers." Le riverain s’est par ailleurs associé au SETca du groupe Jolimont pour faire avancer le dossier.