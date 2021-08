C’est une belle visibilité qui a été offerte, ce mardi, aux chiens de la SPA de La Louvière. Grâce aux bénévoles mobilisés, ils étaient une dizaine à défiler sur le tapis rose (couleur du refuge), déroulé spécialement pour eux sur la place Mansart. Une action originale, destinée à mettre sur ces animaux un coup de projecteur afin de susciter l’intérêt de futurs adoptants.

C’est qu’au refuge, les places manquent cruellement. "Nous accueillons une quarantaine de chiens, dont la moitié sont concernés par une saisie, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas encore être placés officiellement à l’adoption", explique Gaëtan Sgualdino, président de la SPA. "C’est un problème parce que cela signifie que les places ne se libèrent pas. Nous sommes bien sûr heureux de sortir des animaux de la misère, mais les choses ne vont pas suffisamment vite."

Il faut en effet compter, dans la majorité des cas, un minimum de deux mois pour que la saisie soit définitive. "Cet été est particulièrement difficile, c’est une période de crise sans précédent dans notre histoire. De mémoire d'animalier de refuge, les demandes d'abandon n'ont jamais été si nombreuses. Il s’agit des conséquences de mauvais achats, de mauvaises adoptions conclues pendant le confinement, où tout le monde a subitement voulu un chien."

La crise a donc des conséquences dramatiques pour les animaux. "La plupart des chiens qui sont chez nous actuellement sont des molosses, des americans staff, des malinois. Des chiens qui ont la réputation d’être méchants et donc les adoptants se détournent à cause d’idées reçues. Le fait qu’il y a un passif, pour les animaux saisis par exemple, freine également les adoptions. Ce défilé doit permettre de changer le regard que l’on porte sur eux, de montrer qu’ils sont tout à fait gérables et que non, ce ne sont pas des monstres."

La vidéo de ce défilé hors norme sera diffusée ce jeudi, dans le cadre de la journée mondiale du chien. Du côté de la SPA, on espère que les retombées seront positives, comme cela a été le cas avec la campagne menée en faveur des chats adultes du refuge : leur minois, complété du nombre d’années passés en refuge, avait été placardé dans le centre de La Louvière et dans l’entité de Braine-le-Comte. Au lendemain de cette campagne d’affichage, 41 adoptions étaient enregistrées, dont 21 concernaient des chats adultes.