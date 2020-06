Une campagne choc pour faire réagir et susciter des prises de conscience.

Trop c’est trop. Face à la problématique de dépôts sauvages, la ville de La Louvière a décidé de frapper un grand coup et d’afficher publiquement les auteurs d’actes inciviques. Dans la première vidéo publiée sur Facebook, on peut ainsi voir un citoyen sans scrupule vider le contenu de son coffre dans l’une des bulles à vêtements de l’asbl Terre ou à côté de celles-ci si les déchets sont trop volumineux.

Autant écrire que ces images suscitent l’indignation, d’autant plus que le citoyen a pris la peine de charger son véhicule et aurait donc pu se rendre au parc à conteneur, gratuitement et sans impact pour l’environnement. "Nous fournissons déjà de nombreux efforts, notre personnel est extrêmement sollicité et nous misons beaucoup sur la prévention. Mais tout cela a ses limites, il faut parfois en arriver à des campagnes plus extrêmes", explique Jacques Gobert (PS), bourgmestre.

Chaque semaine, un nouveau citoyen sera ainsi "dénoncé" via les réseaux sociaux. "Nous avons bien entendu pris toutes les précautions juridiques de rigueur. Les visages sont floutés et si le véhicule est trop reconnaissance, par exemple parce qu’il affiche le nom d’une société, un slogan publicitaire, il le sera également." L’objectif de cette campagne « ni vu, ni connu ? » est clair : susciter une prise de conscience et dénoncer la problématique.

« Nous disposons désormais de quatre caméras mobiles, dont une caméra thermique, placées aux lieux identifiés comme étant des points noirs de l’entité. Les auteurs sont parfaitement identifiables et depuis quelques semaines, ce sont des dizaines et dizaines de PV qui ont pu être dressés par la police locale. Les auteurs sont évidemment verbalisés. Nous ne pouvons tolérer plus longtemps ce genre d’actes. »

Les auteurs s’exposent à des amendes pouvant aller de 1000 à 100 000 euros. Le jeu n’en vaut donc pas la chandelle.