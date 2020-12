Déjà flingué par l’opposition, le plan de relance économique présenté par la majorité louviéroise jeudi matin est désormais décrié par l’une des principales cibles de ce plan… Les commerçants. Réuni ce samedi afin de se positionner sur ce plan de relance, le conseil d’administration de l’UCIL, l’union des commerçants et indépendants louviérois, ne mâche pas ses mots.

"Nous avons voté et c’est à l’unanimité que nous avons rejeté les volets commercial et économique de ce plan", précise l’UCIL. "Si nous saluons le soutien à la population, aux artistes, aux associations et aux clubs sportifs, nous ne pouvons que regretter le manque d’aides directes en numéraire aux commerçants et indépendants. De plus, nous émettons les plus grands doutes quant aux solutions proposées pour la relance économique."