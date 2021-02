Ces dernières semaines, les élus louviérois ont offert un triste spectacle aux citoyens. Sur la toile notamment, des débats se sont envenimés et des propos pour le moins déplacés ont été tenus. Les tensions étaient à ce point vives qu’un appel au calme a été lancé par le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS), et qu’une rencontre entre chefs de groupe du conseil communal a été convoquée.

"Cette rencontre avait pour objet, dans le cadre d'une discussion ouverte et constructive, de couper les ailes à une tendance pernicieuse et bien installée, dont les récents évènements ne sont qu'un épiphénomène. Elle visait aussi à l'amélioration du débat démocratique à La Louvière et, par extension, l'amélioration de la participation citoyenne", commente le bourgmestre.

"Bien que chacun défende des convictions et des idées différentes, les chefs de groupe s'accordent toutefois sur l'enjeu fondamental de leur engagement, à savoir la défense des intérêts des Louviérois ainsi que la valorisation de La Louvière. C'est dans cette optique que tous se sont engagés à promouvoir auprès de leurs mandataires un débat politique serein et centré sur les propositions de chacun, tant au sein du conseil communal que sur les réseaux sociaux."

Une remise au point était clairement nécessaire, tant dans les rangs de l’opposition que de la majorité. "Dans l'intérêt du débat démocratique et des citoyens, les oppositions subsisteront et sont un élément essentiel de la démocratie. Mais, elles devront rester sur le terrain des idées. Lorsqu'elles s'égarent sur le terrain des personnes, c'est tout l'espace politique louviérois et, in fine, les louviérois eux-mêmes, qui en sont les perdants. C'est pourquoi ils condamnent unanimement les attaques ad hominem visant non seulement les mandataires mais surtout les employés et ouvriers de l'administration communale."

Pour rappel, les choses avaient notamment dérapé après la diffusion d’une vidéo prise à l’insu d’un ouvrier communal qui procédait au salage des voiries d’une façon plutôt insolite.