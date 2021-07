Si la vie reprend peu à peu, après plus d’un an de crise, certains domaines restent quelque peu perturbés. Du côté des administrations, par exemple, il faudra encore prendre patience pour profiter d’un total retour à la normale. Dans la Cité des Loups, l’ensemble des démarches administratives devra s’effectuer sur rendez-vous ou à distance, conformément aux directives des autorités wallonnes, jusqu’au 30 septembre prochain.

D’ici là, les citoyens qui auraient besoin d’effectuer l’une ou l’autre démarche peuvent prendre rendez-vous via l’e-guichet, par mail via dcitoyennete@lalouviere.be ou par téléphone au 064/27 78 11. Les rendez-vous sont possibles du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16 heures, et jusqu’à 18 heures les mardis et jeudis à la Cité administrative. Le vendredi, ils sont possibles entre 8h30 et 12h30. Notons encore que le service aux étrangers et le service des pensions recevront uniquement sur rendez-vous de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi.

Lors de toute rencontre avec le personnel administratif, certaines mesures sanitaires restent d’application. Le port du masque reste obligatoire, la distanciation physique doit être respectée et les rendez-vous sont individuels (sauf pour les personnes mineures). Le paiement électronique reste quant à lui préconisé.