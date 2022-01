Les premières démarches avaient été lancées en mars 2021. Un peu moins d’un an plus tard, elles ont finalement abouti. Depuis ce mois de janvier, les citoyens qui le souhaiteraient peuvent prendre connaissance des différents points soumis aux votes des conseillers communaux de La Louvière et de leurs notes explicatives. Il est également possible de prendre connaissance des projets de décision, cependant toujours soumis à de potentielles modifications tant que le conseil communal n’a pas délibéré.

Dans la région de Mons-Borinage et du Centre, seules quelques communes ont déjà franchi ce pas. C’est le cas d’Écaussinnes, de Honnelles, de Mons, de Morlanwelz, de Seneffe et désormais de La Louvière. "C’est un engagement que nous avions pris officiellement dans notre accord de majorité", rappelle le bourgmestre, Jacques Gobert (PS). "Nous souhaitions donc le concrétiser. L’outil informatique le permet désormais, même si quelques ajustements sont encore nécessaires."

Il est en effet primordial de respecter les dispositions légales en la matière. "Des précautions doivent par exemple être prises par rapport aux noms qui peuvent apparaitre dans les délibérations. Ils peuvent être cités mais ne peuvent pas être écrits, pour une question de respect de la vie privée. C’est un rien contraignant mais nous étions prêts, nous avons donc décidé de nous lancer !" Chaque mois, en amont des séances, les citoyens pourront prendre connaissance de ces documents.

"Cette initiative vient s’ajouter à la diffusion en direct du conseil communal. Ce sont des actes concrets, destinés à offrir aux citoyens une plus grande accessibilité à l’information communale. En faisant tomber une série de barrière, nous nous inscrivons dans une démarche visant à davantage de transparence et espérons qu’ils pourront mieux appréhender la gestion communale." Le pari ne sera pas simple, étant donné le profond désintérêt du citoyen pour la chose politique.

Insistons sur le fait que les discussions tenues en huis-clos, et donc en dehors des séances ouvertes au public, ne seront pas exposées à la vue de tous.