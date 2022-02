C’est ce qui s’appelle se confronter à la réalité ! Depuis le mois de septembre, 9 élèves de sixième année de l’option sciences économiques de l’Institut Saint-Joseph de La Louvière développent leur propre entreprise et se frottent ainsi aux difficultés du métier d’entrepreneur : démarcher des fournisseurs, gérer les charges (TVA, lois sociales,…), négocier les prix d’achat, trouver des prix de vente permettant une marge bénéficiaire,… Rien ne leur a été épargné !

Morgan Minet enseigne depuis maintenant dix ans et souhaitait permettre à ses étudiants de mettre en pratique la théorie. "La matière enseignée est souvent très générale et je voulais vraiment leur permettre de se rendre compte de la réalité, de voir à quoi ressemble au quotidien la vie d’un entrepreneur", explique l’enseignante. "Mettre tout cela en place n’est pas simple, j’ai donc cherché une association qui pourrait m’y aider."

© D.R.



Une collaboration a été nouée avec l’asbl Les Jeunes Entrepreneurs. "Il fallait que le projet vienne d’eux, qu’ils soient motivés à l’idée d’y consacrer du temps. La proposition a été formulée en cinquième mais avec la crise et les cours à distance, il n’a pas été possible de le mener à bien. C’est donc finalement au cours de la sixième année qu’ils ont pu s’investir." Et donner naissance à leur mini-entreprise, LouvyBox.

Concrètement, les élèves commercialisent une box apéritive composée de saucissons, de chips, de fromages et de sodas revisités. Tous les produits sont belges et sont destinés à répondre à une attente du consommateur. "Après un brainstorming en septembre pour déterminer le produit ou service à vendre, une étude de marché a évidemment été réalisée. Au fil des mois, plusieurs étapes ont été franchies. En novembre, les élèves ont par exemple présenté leur projet devant les coopérateurs."

Une façon pour les jeunes entrepreneurs de défendre officiellement leur projet. "Tous sont enthousiastes et font preuve d’une belle motivation. Le projet leur permet de se rendre compte que la communication et le marketing autour du projet sont primordiaux, qu’ils doivent en faire plus car vendre un produit n’est pas aussi simple qu’ils l’auraient pensé ! Leurs bénéfices ont aussi fondu après le paiement de la TVA et des lois sociales. Ils se sont rendu compte qu’il fallait vendre beaucoup pour s’en sortir."

Jusqu’en avril prochain, mois de clôture du projet, les élèves devront donc mettre les bouchées doubles pour séduire la clientèle. Une page Facebook, un compte Instagram et un site internet sont notamment alimentés. Des ventes, au sein de l’école mais également en dehors, sont aussi régulièrement organisées.