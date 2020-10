Chaque semaine, ce sont des dizaines de litres de soupe qui passent les portes de l'Institut Provincial d’Enseignement Secondaire (IPES) Léon Hurez de La Louvière. Le tout confectionné par les étudiants en cuisine. Direction la Croix-Rouge pour l'offrir gratuitement aux personnes qui en ont le plus besoin dans notre région. Une aide évidemment appréciée alors que le froid revient. Et la collaboration sera poursuivie durant tout l’hiver.

"On s’enrichit de ce qu’on donne aux autres", commente Ingrid Laffineur, la directrice de l’école. "Nous formons dans notre école des professionnels de la restauration, de la coiffure, de l’esthétique sociale, du tourisme, ou des soins aux enfants. Tous ces métiers requièrent des qualités relationnelles et humaines de haut vol. Par cette action, nous montrons à nos jeunes qu’avoir du cœur, c’est une force dans le monde d’aujourd’hui".

Pour les étudiants, il s'agit aussi de mettre en avant les bases du métier de cuisinier et de s'adapter au contexte sanitaire. "Nous travaillons les découpes, soupes simples, sauces de base et différentes cuissons avec les 3e et 5e", précise Chantal Daniaux, la chef d’atelier de la section. "Pour les 4e et 6e, on fait de la révision et remise à niveau des compétences non vues à cause de la Covid. Pour les 7e, c’est du pur bonheur, ils portent et entourent les autres classes. Nous profitons aussi de cette période de l’année pour faire des ateliers avec des produits de saison (les courges et potirons)."