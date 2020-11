Après un premier confinement difficile, les équipes du Point d’Eau avaient espéré ressortir la tête de l’eau. C’était sans compter sur une évolution sanitaire négative et les nouvelles mesures gouvernementales. À nouveau fermée, la structure louviéroise se retrouve dans une situation pour le moins incertaine.

« Il est clair qu’il est difficile de maintenir le cap », souligne tristement Pascal Leroy (PS), président du Point d’Eau et échevin. "Nous espérons rester fermés le moins longtemps possible et comptons sur l’aide de la ville de La Louvière pour nous aider à redresser la barre." À l’issue du premier confinement, un bilan chiffré de la situation aurait dû être établi tous les trois mois.