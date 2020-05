L'agence ICS Productions a offert un montage de ballons à ceux qui s'investissent durant cette crise.

Le covid-19 touche tous les secteurs et n’épargne pas le domaine de l’événementiel. Contraint de patienter et d’espérer une reprise rapide des activités, Luca Santocono a décidé de mettre à profit cet arrêt forcé pour exprimer sa solidarité envers les travailleurs toujours actifs et en première ligne sur le terrain mais aussi envers certains citoyens engagés.

"Nous avons voulu remercier les personnes qualifiées de "héros" en cette période compliquée. Nous avons effectué un concours sur notre page Facebook : les personnes qui interagissaient se voyaient remporter un montage en ballons avec la mention merci", explique le gérant de l’agence louviéroise ICS Productions.

Une septantaine de montages ont ainsi été livrés et installés sur les façades des murs des hôpitaux Jolimont et Tivoli, de la police locale de La Louvière, de la caserne des pompiers, de différentes maisons de repos et de particuliers. "Les retours ont été extrêmement positifs. Nous savons que c’est le genre d’actions qui ne change rien au quotidien mais c’est une marque de soutien."

© DR



Et de poursuivre : "Nous n’y gagnons rien financièrement et ce n’est pas pour cette raison que nous l’avons fait. Nous avons en revanche gagné un peu en visibilité, ce qui est toujours bon à prendre en période de crise." D’autant plus que l’agence s’apprêtait à prendre un nouveau tournant en misant notamment davantage sur la décoration de ballons.

"Notre agence existe depuis plus de huit ans mais nous voulions mettre cette activité plus en avant. Nous avons créé une nouvelle page Facebook, un nouveau logo,… Tout était prêt pour le lancement mais la crise est passée par là et nous avons dû nous mettre en standby." D’ici quelques jours, l’agence devrait pouvoir reprendre du service. Elle espère évidemment un redémarrage sur les chapeaux de roue.