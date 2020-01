Une nouvelle marche sera d'ailleurs organisée le 7 février prochain.

Après avoir multiplié les actions et déambulé dans les rues pour réclamer une véritable justice climatique, ils ont repris le chemin de l’école et retrouver leurs cahiers. Pour autant, les jeunes n’ont pas remis au placard leurs valeurs et leurs revendications. Que du contraire. En ce début de nouvelle année, la mobilisation se prépare et s’organise.

La preuve dans la Cité des Loups où ce mercredi, plusieurs membres du comité Youth For Climate ont organisé une mini cleanwalk, comprenez une marche au cours de laquelle les déchets ont été ramassés. "Le but, c’est bien sûr d’embellir la ville mais aussi rappeler que nous sommes toujours là et que nous demandons des actions concrètes", explique Mâlik Bensalem, fondateur du comité louviérois.

"Nous avons parfois été critiqués, on nous a reproché de marcher dans le seul but de sécher les cours. C’est faux et nous voulons montrer que nous ne lâchons rien, que nous nous battrons pour défendre nos convictions." L’action de ce mercredi n’était qu’une remise en jambe avant un nouveau rassemblement. Le 7 février prochain, une nouvelle marche sera organisée au cœur de La Louvière.

La dernière avait réuni près de 200 personnes. Les organisateurs espèrent faire au moins aussi bien, voire mieux. "Nous partirons de la place Mansart à 9 heures pour nous diriger vers la rue Albert 1er. Une fois sur la place Maugrétout, nous témoignerons de notre soutien aux victimes des incendies en Australie pour finalement clôturer l’action sur la place Communale."

À ce stade, aucune rencontre avec les autorités communales n’est planifiée. Mais le comité entretient l’espoir d’être entendu. "Nous avions déjà rencontré le bourgmestre et l’échevine de l’environnement mais nous n’étions pas particulièrement satisfaits de cet échange. Nous n’avions pas eu l’occasion de présenter nos revendications parmi lesquelles figurent l’installation de poubelles à tri sélectif en ville et la création de davantage d’espaces verts. Si une rencontre n’est pas possible, nous chercherons dans tous les cas à leur faire parvenir nos demandes."

À nouveau gonflés à bloc et plus chauds que le climat, ces jeunes entendent faire bouger les lignes et multiplié les actions tout au long de l’année pour enfin être entendus par le monde politique.