Son histoire avait touché tout le monde et laissait espérer un happy-end. Malheureusement, il n’y aura pas de fin heureuse pour Courage, ce chien retrouvé abandonné et agonisant au bord d’une route, au milieu des champs de Braine-le-Comte, et depuis pris en charge par la SPA de La Louvière. Le refuge vient en effet d’annoncer que l’animal est atteint d’un cancer et que ses jours sont désormais comptés.

"Comme le laissaient présager ses bilans successifs, l'échographie a révélé la présence d'une grosse tumeur sur la rate", explique le refuge. "Le pronostic est assez sombre. Le type de tumeur dont Courage est atteint laisse présager 6 mois d'espérance de vie. Les vétérinaires se sont concertés et une opération n'augmenterait pas ses chances. Ce type de cancer est souvent agressif." Le sort semble s’acharne sur la pauvre bête qui s’accroche pourtant à la vie.