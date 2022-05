Après une première édition à succès, la Ville de La Louvière avait décidé de remettre le couvert en organisant à nouveau un budget participatif. Soucieuse de laisser ses citoyens s’exprimer, la Ville leur offrait donc la possibilité de soumettre des projets qui leur tiennent à cœur. Cette seconde édition du budget participatif a néanmoins rencontré moins de succès puisque seules sept candidatures ont été reçues contre 16 l’année dernière. Cinq ont finalement été retenues.

La méthode de sélection était quelque peu différente cette année puisque les citoyens avaient également leur mot à dire dans le choix des projets. Ces derniers étaient en effet choisis par un jury composé de professionnels de la Ville et de citoyens inscrits au préalable dont le vote comptait pour 60 % des points. Les 40 autres % étaient quant à eux réservés aux citoyens.

Tout ce petit monde a finalement retenu cinq projets dont le coût de mise en œuvre ira de 1 462 à 7 500 euros. Le budget le moins conséquent sera consacré au fleurissement et à la pose de nichoirs au quartier Warocqué. Le comité de quartier souhaitait ainsi aller plus loin dans leur projet, déjà retenu lors de la précédente édition. En plus des fleurs, le comité de quartier a décidé d’étendre son projet à la pose de nichoirs. Le second projet sélectionné provient des riverains de la cité Leburton à Maurage qui souhaitent rendre leur cadre de vie plus agréable et convivial en implantant des zones fleuries et des bancs afin de faciliter les rencontres. Un budget de 4 000 euros sera alloué au projet.

Trois autres projets plus conséquents complètent la liste des lauréats. 4 200 euros seront dédiés à la mise en place de randonnées découvertes à Besonrieux. "Lors du confinement, nous nous sommes rendu compte que de plus en plus de citoyens se promenaient dans le village. Ils ont finalement gardé cette habitude c’est pourquoi nous voulions mettre en place un ou plusieurs circuits de randonnée balisés dans les quartiers les plus fréquentés. Des panneaux didactiques permettront également d’en apprendre davantage sur l’histoire du village", annonce Michel Reinkin, membre du comité de quartier B’sonri en avant.

Maurage sera une nouvelle fois à l’honneur dans le quatrième projet qui consiste en la création d’un verger et espace convivial sur le site de l’ancien charbonnage Saint-Jean. Des arbres et arbustes seront ainsi plantés et des panneaux didactiques permettront d’en savoir plus sur l’histoire du lieu. Un budget de 7 390 euros permettra sa mise en œuvre. Enfin, la mise en place d’un week-end de festivité à Boussoit complète la liste des projets sélectionnés. Chasse aux trésors, jeux gonflables, spectacle familial, brocante, concert et bien d’autres choses seront ainsi au programme les 4 et 5 juin prochains. Un montant de 7 500 euros permettra la bonne organisation de l’événement.

"Cette deuxième édition du budget participatif montre une nouvelle fois la volonté de la Ville de mettre des moyens à disposition des citoyens pour se positionner en fonction de leurs besoins", conclut Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière.

A noter que les projets lauréats de la précédente édition du budget participatif continuent leur mise en place. Huit projets avaient alors été sélectionnés.