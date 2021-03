Si des perspectives positives se dessinent, en ces temps de crise, l’impact de cette dernière sur l’économie au sens large se fera probablement ressentir durant plusieurs années. Pour les commerçants, travailleurs et indépendants plus durement touchés, il est devenu difficile de joindre les deux bouts. C’est pour les soutenir, à son niveau, que la commune de La Louvière avait dégagé un budget de huit millions d’euros, dont cinq directement injectés dans l’économie locale.

Ce mardi soir, le conseil communal sera amené à prendre connaissance du règlement qui stipule les modalités et les conditions d’accès à ces mesures spécifiques. "Dans les semaines à venir, l’ensemble des commerçants locaux seront contactés individuellement par courrier afin d’être informés de toutes les aides disponibles les concernant. Ceux qui répondent aux critères, seront invités à s’inscrire sur une plateforme en ligne afin d’en bénéficier", explique-t-on du côté de la ville.

Parmi ces aides, l’on retrouve les chèques-cadeaux aux citoyens, d’une valeur de 20 euros. Ceux-ci seront à dépenser dans les commerces locaux participants et envoyés par courrier postal. Ils se présenteront sous la forme de chèques, munis d’un QR code. Notons que les citoyens qui le souhaitent pourront acheter des chèques supplémentaires. "La ville intervient à hauteur de 20%, donc un chèque d’une valeur de 50 euros coûtera en réalité 40 euros à l’acheteur."

Autre bonne nouvelle, alors que jusqu’ici elle s’était bornée à ne pas octroyer d’aides numéraires, la ville accordera une prime de 2500 euros aux commerçants participants. "L’ensemble des commerces locaux qui répondent aux critères établis et participent à l’opération de chèques-cadeaux seront soutenus financièrement", confirme la ville.

À ces mesures s’ajoutent encore une série de mesures fiscales, dont certaines ont déjà été évoquées. Les débits de boissons, les commerces de petites restaurations sont concernées, de même que les redevances sur les terrasses et étalages, spectacles et divertissements, droits de place pour les forains et maraichers, taxis, séjours, enseignes et publicités sont suspendues. La mesure représente une enveloppe de près d’1,7 million d’euros.

La ville espère pouvoir distribuer ces aides dans le courant du mois de mai. D’ici là, les modalités pour la participation et l’utilisation des chèques feront l’objet d’une communication envers les citoyens. "La volonté du Collège communal est de soutenir les citoyens, de venir en aide aux secteurs impactés et de contribuer à la relance de l’ensemble du commerce local et de l’horeca."

Les aides seront donc effectives dès la réouverture complète des commerces et restaurants.