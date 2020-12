Voilà une idée de cadeau de dernière minute à glisser sous le sapin. A travers la programmation de sa saison, Central à La Louvière propose de beaux noms à offrir en cadeau : Yael Naïm, Louis Chedid, Donovan le Magicien, Stacey Kent, François Berléand et François-Xavier Demaison, Guillermo Guizz, le nouveau spectacle de danse de la Compagnie Akram Khan, Michel Jonaz, la pièce de Myriam Leroy, Michel Boujenah et beaucoup d'autres encore.

La carte cadeau de Central permet d'offrir de la culture à ses amis, sa famille, ses proches, ses amants, … Elle est valable pour une durée de 3 ans sur tous les spectacles, les concerts, les séances de cinéma, les ateliers... organisés par Central. Le principe de cette carte est simple : elle est interactive, on y place un montant au choix, et ceux/celles qui la reçoivent, choisissent le programme.

Elle fonctionne comme une carte de crédit qui serait prépayée. Sur présentation aux guichets de Central, elle sera débitée à concurrence du montant nécessaire. Elle se présente sous la forme d'une carte magnétique, mais elle peut aussi être envoyée par e-mail.



Cette offre cadeau se décline sous la forme d'une campagne originale, affichée notamment dans la région du Centre, et qui invite ceux/celles qui le désirent à mettre de grands noms sous le sapin et à les offrir pour les fêtes. "L'arrivée de cette nouvelle année offre des perspectives à un secteur culturel en crise, à tous ses travailleurs ainsi qu'au public ! On n'a jamais eu autant besoin de se nourrir de culture qu'aujourd'hui, et cette carte cadeau est aussi une manière de soutenir la reprise" souligne Vincent Thirion, directeur de Central à propos de cette initiative.