Fin du suspense et de l’incertitude. Ce mercredi, la ville de La Louvière s’est positionnée sur la diffusion des matches de l’Euro et de nos Diables Rouges, mettant ainsi un terme aux questionnements et attentes des supporters qui espéraient probablement encore que des écrans géants fassent leur apparition sur le territoire communal. Cette année, crise sanitaire oblige, il n’en sera rien.

En revanche, les autorités communales invitent la population à soutenir le secteur horeca en visionnant les matches depuis leur bistrot favori. "Nous n’ignorons pas l’engouement pour cette compétition sportive d’envergure, et invitons dès lors les louviérois à suivre les rencontres dans leur bistrot préféré. La plupart des tenanciers prévoient, en effet, de mettre à profit leurs téléviseurs à cet effet", précise le collège communal.

"Cette solution présente l’avantage de la garantie du respect des mesures (service à table, quatre personnes à la même table, port du masque lors des déplacements, etc... ), mais permettra également au secteur de l’Horeca d’augmenter le taux de fréquentation des établissements." Un coup de pouce qui sera évidemment bienvenu après de longs mois de fermeture et donc de pertes financières.

Si la ville a estimé qu’il ne serait pas raisonnable, cette année, d’installer des écrans géants sur les places de la Cité des Loups, les demandes privées peuvent toujours être soumises à autorisation. "Les demandes de retransmission sur écran géant sur site privé peuvent être déposées au Collège communal. Ces installations doivent faire l’objet d’une autorisation et devront respecter strictement les conditions imposées par arrêté royal."

À savoir être installé sur un site privé et à l’écart de l’espace public. Des inscriptions devront impérativement être enregistrées et le public devra être installé à table, en respectant les mêmes règles que le secteur horeca (service à table, quatre personnes maximum, port du masque lors des déplacements,…). Des mesures qui restent strictes mais qui n’empêcheront pas les amoureux du ballon rond de donner de la voix pour supporter les Diables.