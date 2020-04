Dans un premier temps, seuls les déchets verts et les cartons seront admis.

Alors qu'une partie des recyparcs de la zone Hygea accueillent à nouveau les citoyens et leurs déchets depuis quelques jours, c'est au tour des parcs à conteneurs de La Louvière d'emboîter le pas. Ceux-ci étant gérés par la Ville et non par Hygea, il appartenait aux autorités communales de s'organiser et de se pencher sur une réouverture.

C'est désormais chose faite avec la date du lundi 27 avril qui a été arrêtée. Les trois parcs à conteneurs louviérois (Saint-Vaast, Strépy-Bracquegnies et Haine-St-Paul) seront ouverts uniquement du lundi au vendredi de 10h à 18h.

Dans un premier temps, seuls les déchets verts et les papiers-cartons sont acceptés. Aucun autre déchet n'est autorisé en dehors de ces déchets. En fonction du respect des mesures par les citoyens, de la disponibilité des effectifs et des centres de traitement des déchets, d’autres types de déchets pourront par la suite être progressivement autorisés. Les citoyens seront progressivement informés des nouvelles dispositions prises.

"En cas d'absolue nécessité"

Sur présentation de la carte d'accès aux parcs à conteneurs de La Louvière, les visites sont limitées à un seul passage par semaine et par ménage avec un maximum d'1m cube par type de déchets acceptés. "La réouverture partielle n’équivaut en aucun cas à une sortie du confinement, indispensable pour enrayer la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement", insiste la Ville. "Les citoyens sont dès lors invités à se rendre au parcs à conteneurs uniquement en cas d’absolue nécessité."

Des mesures de sécurité sont d'ailleurs imposées. Les citoyens qui se rendent au parc à conteneurs doivent impérativement porter un masque au minimum de confort, sans quoi, ils se verront refuser l’accès. Il est demandé de ne pas s’attarder sur les sites et de respecter en tout temps, la distanciation sociale de 1,50 m. Les mineurs âgés de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à circuler au sein du parc à conteneurs.

Le respect des différentes règles et mesures de sécurité sera déjà contrôlé dans la file d’attente. Les citoyens qui ne les respectent pas ne pourront pas accéder au parc à conteneurs et seront invités à faire demi-tour. Les citoyens doivent impérativement rester dans leur véhicule que ce soit dans la file d’attente ou à l’accueil, vitres fermées. Le nombre de personnes par véhicule est limité à deux maximum. La carte d’accès doit être présentée de l’intérieur du véhicule avec les vitres fermées.

Des contrôles de police et des gardiens de la paix

De même, le nombre de voitures présentes à l’intérieur du parc à conteneurs sera limité à un véhicule à la fois par conteneur accessible au déchargement avec présence de deux personnes maximum par véhicules. Aucun matériel de type pelle, brosse, etc. ne sera mis à disposition des citoyens par la Ville. Les citoyens doivent dès lors se munir de leurs propres outils et en aucun cas, ceux-ci ne peuvent être prêtés à d’autres usagers présents dans le parc à conteneurs.

"L’ensemble de ces consignes devra impérativement être respecté par chaque visiteur, sous peine d’exclusion immédiate du site", signale encore la Ville de La Louvière. "Afin d’assurer le respect de ces mesures de sécurité, la Ville de La Louvière a demandé et obtenu le soutien de la police et met à disposition des gardiens de la paix à l'entrée des 3 parcs à conteneurs de l'entité."