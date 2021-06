On le sait, pour éloigner le spectre d'une nouvelle vague et les tours de vis du confinement, la population doit atteindre un fort taux d'immunité collective. Et le vaccin est notre arme absolue. En Belgique, la campagne de vaccination a commencé doucement. Mais une fois les difficultés liées aux commandes passées, elle a pu grimper en flèche. Depuis quelques mois maintenant, elle bat son plein. En Wallonie, plus de deux millions de personnes ont déjà reçu une première dose.

Mais il n'est pas question de lever le pied. La ministre Morreale a même annoncé vouloir accélérer la campagne en installant des centres de vaccination dans les stades du Standard de Liège et du Sporting de Charleroi. Le risque est de voir le rythme s'essouffler une fois que la campagne butera sur la poche des indécis. Alors, un peu partout, des initiatives se multiplient pour mettre toutes les chances du côté de la vaccination.

À Louvexpo par exemple, les responsables du centre ont décidé de lancer une grande tombola. Des coupes de champagne Ruffus, un coffret Gin de Binche, des places de cinéma, une visite et une dégustation à la distillerie du Moulin du Loup, des cocktails à La Renaissance, un plateau apéro aux Délices du Palais ou encore des bons pour le restaurant L'Origine sont à gagner.

La participation à cette tombola est évidemment gratuite et non obligatoire. Chaque personne vaccinée entre le 21 juin et le 10 juillet recevra sur place un bon de participation. Elle pourra le remplir et le déposer dans l’urne dédiée lors la sortie de la salle de surveillance de la vaccination. Les gagnants seront tirés au sort le 13 juillet. Les résultats seront communiqués dans la soirée sur la page Facebook de la tombola et seront disponibles sur demande à l'adresse tombolaletscelebrate@gmail.com. Ceux qui souhaitent donner un coup de pouce aux responsables du centre de vaccination peuvent d'ailleurs écrire à cette adresse pour proposer un lot.