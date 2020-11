On ne sait pas encore si toutes les boutiques auront l'occasion d'ouvrir pour les fêtes. Mais ce qui est certain, ce que beaucoup d'entre elles seront décorées cette année à La Louvière. En cette période particulièrement morose, la Ville de La Louvière, en collaboration avec l'asbl La Louvière Centre-Ville, organise pour la première fois une opération "Vitrines de Noël".

L'idée est née de la volonté de renforcer l'esprit féerique du mois de décembre. Et deux objectifs principaux sont pointés : faire découvrir sous un nouveau jour les commerces de proximité de La Louvière et de ses entités mais aussi renforcer l’attractivité et l’identité de ces commerces. "En parallèle aux illuminations et décorations qui s'installeront dans les rues et sur les places de l'entité, cet événement contribuera à la magie de Noël et fera la joie des passants, petits ou grands", signale la Ville de La Louvière.

Concrètement, les commerçants sont invités à enregistrer leur participation via l'E-Guichet de la Ville jusqu'au dimanche 6 décembre minuit. Les décorations de la vitrine devront être installées du 7 décembre au 10 janvier. Place ensuite à un vote à grande échelle. Sur la page Facebook de la Ville, les citoyens seront invités à voter pour les plus belles vitrines de La Louvière et des anciennes communes. Au total, il y aura 11 gagnants avec, à chaque fois, un cadeau à la clé pour la plus belle vitrine de chaque entité louviéroise.

Les prix remis aux gagnants dans les 11 secteurs seront de paniers garnis provenant de plusieurs artisans locaux ainsi qu’une mise en valeur de son établissement dans le bulletin communal. L prix décerné au commerçant comptabilisant le plus grand nombre de "Like" sur Facebook sera un chèque cadeau d’un montant de 500 euros à dépenser auprès d’un ou plusieurs commerçants locaux.