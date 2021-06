La vidéo a été visionnée plus de 350 000 fois. Autant écrire que pour le duo à la tête du groupe Sages comme des Sauvages, le buzz est total… Même s’il s’en serait bien passé. Samedi, il aurait dû se produire lors des concerts organisés sur la place Mansart de La Louvière à l’initiative de Central. Aurait dû, car alors qu’il s’apprêtait à monter sur scène, ils comprenaient que leur prestation avait tout bonnement été annulée. Les principaux intéressés n’avaient pas été prévenus.

Une situation que le couple, formé par Ava Carrère et Ismaël Colombani, a dénoncé en chanson. "On était beaux, on était fiers, c’était la reprise des affaires", chantent-ils. "On allait monter sur la scène mais sur la scène, y a plus de micro. On allait monter sur la scène mais sur la scène, y a plus de sono. Quand on demande ce qu’il s’est passé, on nous dit que c’est annulé. On dit pourquoi c’est annulé ? Il nous dit le bourgmestre a annulé."

Pendant de longues minutes, l’incompréhension est totale. Les autorisations avaient été accordées et le groupe figurait bien au programme de la soirée. "Range ton costume et ta fierté, ça fait un an que t’as pas joué, bin ce sera pas encore ce soir, rentre chez ta mère, merci au revoir", continuent à chanter Ava Carrère et Ismaël Colombani. "Hé, Gobert, pour qui tu nous prend Gobert ? Hé, Gobert, on n’est pas tes enfants Gobert."

Face au buzz, ce dernier a réagi, tant sur sa page Facebook officielle que sous la vidéo postée par le groupe sur sa propre page. "J'avoue, ils ont du talent ! Tellement, que j'aurais vraiment voulu les voir en concert samedi soir Place Mansart comme c'était prévu et programmé par Central", peut-on lire. "Cela dit, en tant que Bourgmestre, j'ai la lourde responsabilité de veiller à la sécurité de toutes et tous dans l'espace public."

Et de poursuivre : « Samedi peu avant 23h00, sur une Place Mansart vidée de ses terrasses depuis 22h00, comme l'imposent les mesures covid du fédéral, il m'est apparu qu'un groupe de personnes se montrait menaçant à proximité du lieu de spectacle. Afin d'éviter les éventuels débordements, j'ai dû annuler le passage des derniers artistes à l'affiche et la situation est rentrée dans l'ordre. J'ai conscience de la déception du groupe "Sages comme des sauvages", et je sais combien il est important pour les artistes de remonter, enfin, sur scène."

Le maïeur a d’ores et déjà annoncée que la prestation de Sages comme des Sauvages serait reprogrammée et que c’est "avec beaucoup de plaisir qu’ils seront accueillis à La Louvière." Il précise encore que les horaires seront calqués sur les horaires de fermeture imposés à l’horeca par le gouvernement. Si le groupe n’a pas confirmé, à ce stade, qu’il serait désireux de revenir dans la Cité des Loups, il a en tout cas obtenu le soutien de nombreux fans et Louviérois.

Nombreux sont en effet ceux qui estiment que le groupe aurait dû être payé, même si la prestation n’a pu être assurée, et que la moindre des choses aurait été de dialoguer et d’expliquer la situation aux artistes. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui dénoncent également la gestion de l'événement qui a conduit à l'annulation d'un concert plutôt qu'à l'évacuation des fauteurs de troubles (qui, selon certains témoignages, fêtaient simplement un anniversaire).

Certains élus de l’opposition ont d’ores et déjà manifesté leur souhait d’obtenir des explications concrètes auprès du bourgmestre lors du prochain conseil communal, prévu à la fin du mois de juin.