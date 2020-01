Un impressionnant accident a eu lieu ce jeudi matin, peu après 9 heures, à la sortie de l'autoroute A501 qui mène à La Louvière. Deux véhicules sont en cause dont le premier a effectué des tonneaux sur la route. Selon la police de La Louvière, qui a effectué les premières constatations, c'est cette voiture qui aurait provoqué l'accident après avoir percuté l'autre conducteur par l'arrière. La vitesse excessive serait en cause.

Les pompiers louviérois sont également intervenus sur place mais uniquement pour effectuer un balisage et un nettoyage de la chaussée. Aucune désincarcération n'a été nécessaire tandis que l'envoi d'une ambulance s'est aussi avéré inutile. Aucun blessé n'est en effet à déplorer malgré ce que pourrait laisser penser l'état impressionnant du véhicule qui est parti en tonneaux.

Une enquête a été ouverte par la police puisque le conducteur et le passager de cette voiture se sont rapidement extirpés de la voiture retournée et ont pris la fuite juste après l'accident. Selon le conducteur du second véhicule, qui est légèrement accidenté, ces deux individus sont partis à pied en direction de La Louvière. La police est actuellement à leur recherche.

L'accident a aussi eu le don de créer de gros embouteillages dans ce secteur. Les files pour descendre de l'autoroute étaient évidemment nombreuses.