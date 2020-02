Son état nécessite des soins médicaux urgents.

Le Parquet de Mons a publié ce jeudi un avis de recherche concernant une disparation du côté de La Louvière. "Ce jeudi 13 février 2020 vers 11 heures, Myriam Roland, une femme âgée de 39 ans, a été vue pour la dernière fois à la salle de sport 'les Deux Haines' située avenue des Longues Haies à La Louvière. Depuis, elle ne s’est plus manifestée."

Myriam est africaine, elle mesure 1m75 et est de corpulence forte. Elle a des longs cheveux noirs et le nez épaté. Au moment de sa disparition, elle portait un ensemble de training noir, des baskets blanches et une veste verte.

Elle a l'habitude de se déplacer en faisant de l’auto-stop. Son état nécessite des soins médicaux urgents.