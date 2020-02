Il ne reste que deux jours de chantier mais ils sont conditionnés à la météo.

Lentement mais sûrement. Les travaux entrepris sur le pont de Bouvy depuis mars 2019 touchent à leur fin… Mais ne seront pas terminés pour la fin de ce mois de février, comme Infrabel, les autorités communales et les riverains l’auraient espéré. En réalité, il ne reste plus que deux jours de travail. Mais réunir les conditions pour permettre la reprise du chantier n’est pas simple. Il faut en effet un temps sec et une température supérieure à cinq degrés.

"C’est vraiment minime : il reste à asphalter la voirie et à terminer un morceau de trottoir", explique Elisa Préaux, porte-parole pour Infrabel. "Il n’y a rien de neuf, rien de plus à dire. Nous attendons des conditions météorologiques favorables pour enfin boucler ce chantier. Nous espérions pouvoir rouvrir le pont ce samedi 29 février mais ce ne sera pas le cas."

Et d’insister : "Nos équipes sont prêtes à intervenir au moins créneau disponible. Elles ont par exemple travaillé la semaine dernière entre deux intempéries. Nous aspirons, nous aussi, à finir ces travaux. Nous sommes bien conscients que les choses ont pris plus de temps que prévu." C’est effectivement peu de le dire puisque dans un premier temps, on avait annoncé une fin de chantier en juin 2019.

C’était sans compter sur plusieurs malfaçons découvertes par les équipes et une erreur au niveau de la pose de la première chape, qui avait de ce fait dû refaite. Aujourd’hui, l’impatience est grande. Certains Louviérois se montrent d’ailleurs de plus en plus sceptiques quant à la fin définitive de cette rénovation, annonçant finalement attendre de voir pour y croire.