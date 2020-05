Plusieurs moments sont prévus pour assurer ces distributions.

Les besoins sont toujours importants en matière de protection pour les travailleurs de première ligne. Afin de répondre à leurs attentes, la ville de La Louvière organise une nouvelle distribution de masques chirurgicaux à destination des infirmières à domicile et des sages-femmes. Pour ces corps de métier, il s’agira respectivement d’une quatrième et d’une troisième distribution.

150 masques par personne seront distribués au cours de ces prochains jours, à savoir ce mardi entre 15 heures et 17 heures, ce mercredi entre 9 heures et 16 heures et finalement du lundi 25 mai au vendredi 29 mai entre 9 heures et 16 heures sans interruption. Les personnes concernées devront se rendre au sein de la cité administrative, sur la place communale.

Elles devront être en possession de leur carte d’identité, de leur numéro INAMI et d’une éventuelle procuration si la personne concernée ne peut se déplacer elle-même. Il sera naturellement demandé à chacun de bien vouloir respecter les mesures de distanciation sociale ainsi que les marquages au sol tant à l'intérieur du bâtiment qu'aux abords de celui-ci.

Pour tout renseignement complémentaire, il est possible d’obtenir des réponses dès ce mardi matin, en formant le 064/27.78 11 ou en adressant un courriel sur l'adresse infocoronavirus@lalouviere.be