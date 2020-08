La crise sanitaire est loin d’être derrière nous. C’est sur base de ce constat que la ville de La Louvière organise une seconde distribution estivale de matériel médical au personnel soignant. Des masques chirurgicaux, des tabliers, des gants et des lunettes de protection : en tout, ce sont quelque 556 colis de matériel médical préparés par le service infrastructure qui seront distribués aux différents acteurs du secteur médical louviérois.

Cette seconde distribution sera organisée sur base du listing fourni par les services du Gouverneur de la Province de Hainaut. Pour être identifié, il sera demandé aux soignants de se munir de leur carte d'identité ainsi que de leur numéro INAMI. La distribution, prévue sur le site communal de la rue Bastenier à Saint-Vaast dans le respect des mesures sanitaires, débutera ce lundi 17 août et se poursuivra jusqu’au 21 prochain entre 8h30 et 11h30 et de 13 heures à 16 heures.

L'entrée des soignants se fera par la rue Omer Thiriar et la sortie par la rue Emile Urbain. En cas d'absence pendant ces périodes, le colis sera mis de côté.