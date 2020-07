Il y a aura bientôt du changement en matière de stationnement au sein du groupe Jolimont. En effet, dès le lundi 27 juillet, les barrières du parking visiteurs de al rue Ferrer, à La Louvière, seront mises en service. Le mode de fonctionnement du parking a été totalement revu afin de renforcer le nombre de places disponibles pour les patients.

"L'accueil n'aura plus la possibilité d'échanger les tickets mais nous maintenons toujours la première heure gratuite. Dès la deuxième heure entamée, le paiement sera dû sans exception", précise la direction. "Les patients ne devront pas repasser par la caisse automatique avant l’échéance d’une heure."

Par ailleurs, l'échange des tickets est supprimé et le ticket doit rester lisible et vierge de toute inscription afin de faciliter sa lecture par la caisse automatique. "Il est également possible pour les patients hospitalisés ou ayant un traitement récurrent d’obtenir un abonnement. Ils pourront s’adresser au guichet des admissions" Il faudra alors compter huit euros pour trois jours, ou 18 euros pour 7 jours.

Les paiements seront gérés automatiquement par le paramétrage des caisses automatiques de paiement. L’une est disponible dans le sas de l'entrée principale de l'hôpital. Une seconde caisse automatique de paiement est disponible à proximité des soins d'urgence et de la RMN, au niveau C-1. Cette caisse restera accessible à tout moment. Un patient ayant perdu son ticket devra de son côté débourser 10 euros. Mieux vaut donc être attentif.